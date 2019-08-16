Son Dakika: Roma, Galatasaray'ın Nzonzi transferini resmen açıkladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Roma, Galatasaray'ın Nzonzi transferini resmen açıkladı
GeriFutbol Son Dakika: Roma, Galatasaray'ın Nzonzi transferini resmen açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
16.08.2019 - 17:40, Son Güncelleme:

Son Dakika: Roma, Galatasaray'ın Nzonzi transferini resmen açıkladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Roma, Steven Nzonzi'nin Galatasaray'a 1+1 yıllığına kiralandığını resmi siteden duyurdu. Açıklamada transferin detayları da aktarıldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, kadrosundaki Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin 1 1 yıllığına Galatasaray'a kiralandığını açıkladı.
Roma Kulübü, internet sitesinden yaptığı açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun Galatasaray'a kiralandığını duyurdu.

Açıklamada, iki kulüp arasında varılan anlaşma kapsamında Galatasaray'ın, oyuncuyu 500 bin avroya 2020-2021 sezonunda da kiralama opsiyonunun olduğu belirtildi.

Roma, Galatasaray'ın oyuncuyu satın alma opsiyonunun da olduğunu belirterek, Galatasaray'ın bu opsiyonu 30 Haziran 2020'de kullanmak isterse 16 milyon avro, 30 Haziran 2021'de kullanmak isterse 13 milyon avro ödemek durumunda olduğunu kaydetti.

Roma'nın açıklamasında, Fransız oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.

Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Nzonzi, Roma'ya geçen yıl transfer olmuş, 39 maçta forma giymiş, 1 gol atmıştı.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Son Dakika: Roma, Galatasarayın Nzonzi transferini resmen açıkladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Monaco açıkladı! Galatasaray'ın hedefindeki Falcao kadroda...
Son Dakika: Roma, Galatasaray'ın Nzonzi transferini resmen açıkladı
Son Dakika: Fenerbahçe'de Frey yolcu! 'Transferi için görüşüyoruz'
Ertuğrul Ersoy, Bursaspor’un yeni sezon kadrosunda yok! | Transfer haberleri...