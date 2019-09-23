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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.09.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

Son Dakika: PSG'de Galatasaray öncesi flaş gelişme! Mbappe, Cavani, Icardi...

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Paris Saint Germain'in dünyaca ünlü golcüleri Kylian Mbappe, Edinson Cavani ve Mauro Icardi'nin Galatasaray'la oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının kadrosunda yer alıp alamayacakları büyük merak konusuydu. Fransız basını, üç santrforun son durumunu duyurdu.

Paris Saint Germain'in dünyaca ünlü golcüleri Kylian Mbappe, Edinson Cavani ve Mauro Icardi'nin Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la oynanacak grup maçının kadrosunda yer alıp alamayacakları büyük merak konusuydu. Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe'ten üç santrforun son durumuyla ilgili gündem yaratan bir haber geldi.

Galatasarayın rakibi PSG, Neymar ile kazandı
Galatasaray'ın rakibi PSG, Neymar ile kazandı

Gazete, Toulouse ile oynanan Ligue 1 maçında sakatlanan oyunculardan Mbappe ve Cavani'nin Cim Bom'a karşı görev yapabileceğini yazdı. Haberde Mbappe'nin çarşamba günü Reims karşısında ilk 11'deki yerini alacağı belirtilirken Cavani'nin de önümüzdeki hafta Bordeaux deplasmanıyla sahalara geri döneceği kaydedildi.

Fransız devinin yaz transfer döneminin son gününden Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız Icardi'ninse ciddi bir sakatlığının olmadığı ancak Türk Telekom Stadyumu'ndaki maça yetişmesinin çok zor olduğu öğrenildi. Galatasaray ile PSG, 1 Ekim 2019 Salı günü kozlarını paylaşacak.

Son Dakika: PSGde Galatasaray öncesi flaş gelişme Mbappe, Cavani, Icardi...

Son Dakika: PSGde Galatasaray öncesi flaş gelişme Mbappe, Cavani, Icardi...

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