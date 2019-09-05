Son dakika... PFDK'dan Fatih Terim'e 4 maç ceza! Fenerbahçe derbisinde...

İşte TFF'den açıklanan PFDK kararları şu şekilde:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 05.09.2019 tarih ve 8 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübünün, 30.08.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 72.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI ALT C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KUZEY ALT C, D, E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübünün, tribünlere seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübünün, 31.08.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü başkanı EROL BEDİR'in sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 30.08.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü ÜMİT DAVALA'nın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- KONYASPOR Kulübü idarecisi MEHMET GÜNBAŞ'ın, 31.08.2019 tarihinde oynanan KONYASPOR - ANTALYASPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk edilmiş ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 01.09.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO K, L, M, N, MİGROS TRİBÜNÜ K, L, M, N blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 01.09.2019 tarihinde oynanan BTC YENİ MALATYASPOR - ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ALT TRİBÜN B,C,D,E,F,G,H blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü yardımcı antrenörü GÜRSOY YALÇIN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi STAFENO MARRONE'nin akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 31.08.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ÜST 408 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 31.08.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, devre arası dinlenme süresinin aşılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- GİRESUNSPOR Kulübünün, 30.08.2019 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR - HATAYSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GİRESUNSPOR Kulübü teknik sorumlusu ERKAN SÖZERİ'nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GİRESUNSPOR Kulübü başkanı SACİT ALİ EREN'in akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GİRESUNSPOR Kulübü başkanı SACİT ALİ EREN'in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI VE 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GİRESUNSPOR Kulübü idarecisi MEHMET FEVZİ USTA'nın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ VE 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- ADANASPOR A.Ş. Kulübü sporcusu ÖZKAN TAŞTEMUR'un, 30.08.2019 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FK - ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. başkanı SÜLEYMAN HURMA'nın, 01.09.2019 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - EKOL GÖZ MENEMENSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk edilmiş ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

11- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 01.09.2019 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, saha aydınlatmasının müsabakanın bitiminden en az 60 dakika sonrasına kadar sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- BURSASPOR Kulübünün, 01.09.2019 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka organizasyon toplantısına kulüp temsilcisinin katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 31.08.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI D5, D6, D7, D8, MARATON F1, F2, F3 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

14- AKHİSARSPOR Kulübünün, 31.08.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR - ALTINORDU TFF 1. Lig müsabakasında, rakip kulüp seyircisine kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının %30'undan fazla fiyat uygulanarak satılmasından dolayı 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- BALIKESİRSPOR Kulübünün, 31.08.2019 tarihinde oynanan ALTAY - BALIKESİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MERSİNLİ KALE ARKASI MİSAFİR TRİBÜN A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

16- UŞAKSPOR A.Ş.'nin, 01.09.2019 tarihinde oynanan UŞAKSPOR A.Ş. - KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada UŞAKSPOR A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü sporcusu BERK KERVANKIRAN'ın, 31.08.2019 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYESPOR - KARDEMİR KARABÜKSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- KASTAMONUSPOR 1966 Kulübünün, 01.09.2019 tarihinde oynanan KASTAMONUSPOR 1966 - TUZLASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabakada TFF'den izin alınmadan eğitim amaçlı çekim yapılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübü teknik sorumlusu NECATİ ERKMEN'in, 01.09.2019 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR - BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- YENİ ÇORUMSPOR A.Ş.'nin, 01.09.2019 tarihinde oynanan YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. - 1922 KONYASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabakada TFF'den izinsiz canlı yayın yapılması nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. görevlisi KEMAL BOLAT'ın, müsabakada TFF'den izinsiz canlı yayın yapılması nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- PENDİKSPOR Kulübünün, 01.09.2019 tarihinde oynanan PENDİKSPOR - SARIYER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada PENDİKSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 01.09.2019 tarihinde oynanan BAKSPOR - ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, yedek kulübesinde doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- GÜMÜŞHANESPOR Kulübünün, 01.09.2019 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR - SAMSUNSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabakada yeterli sayıda özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 01.09.2019 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER - SANCAKTEPE FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- ARTVİN HOPASPOR Kulübünün, 01.09.2019 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR - YOMRA SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARTVİN HOPASPOR Kulübünün, müsabakada yeterli sayıda özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- OFSPOR A.Ş.'nin, 01.09.2019 tarihinde oynanan OFSPOR A.Ş. - ERBAASPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada OFSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada OFSPOR A.Ş.'nin, müsabakada yeterli sayıda özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- EROKSPOR A.Ş.'nin, 01.09.2019 tarihinde oynanan FETHİYESPOR - EROKSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka sonrasında yapılan flaş röportaja teknik sorumlusunun ve sporcularının katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübünün, 01.09.2019 tarihinde oynanan HALİDE EDİP ADIVARSPOR - SOMASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabakada yeterli sayıda özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.'nin, 01.09.2019 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. - PAZARSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabakada yeterli sayıda özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübünün, 01.09.2019 tarihinde oynanan MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR - BAYRAMPAŞA TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, stadyumda müsabakanın tamamlanmasını sağlayacak bir yedek güç sisteminin çalışır durumda bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübünün, stadyumda iki kulübün tescilli renklerinden oluşan bayrakların asılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- BAYRAMPAŞA Kulübünün, 01.09.2019 tarihinde oynanan MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR - BAYRAMPAŞA TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- MODAFEN Kulübünün, 01.09.2019 tarihinde oynanan MODAFEN - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, stadyumda müsabakanın tamamlanmasını sağlayacak bir yedek güç sisteminin çalışır durumda bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MODAFEN Kulübünün, müsabaka organizasyon toplantısına güvenlik sorumlusunun katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- MUĞLASPOR Kulübünün, 01.09.2019 tarihinde oynanan MUĞLASPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, stadyumda müsabakanın tamamlanmasını sağlayacak bir yedek güç sisteminin çalışır durumda bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu ALPER YENER'in, 01.09.2019 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYESPOR - DİYARBEKİRSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- MUŞ MENDERESSPOR Kulübünün, 29.08.2019 tarihinde oynanan MUŞ MENDERESSPOR - BİTLİS ÖZGÜZELDERESPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MUŞ MENDERESSPOR Kulübü sporcusu UMUTCAN ÇOBAN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. Aytaç YÜKSEL