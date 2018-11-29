Son dakika: PFDK açıkladı... Mustafa Cengiz ve Serdar Aziz'in cezaları belli oldu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
29.11.2018 - 17:48, Son Güncelleme:

Son dakika: PFDK açıkladı... Mustafa Cengiz ve Serdar Aziz'in cezaları belli oldu

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Son dakika: PFDK açıkladı... Mustafa Cengiz ve Serdar Aziz'in cezaları belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Atiker Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Serdar Aziz'e 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verdi. 105 gün cezası olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e de 45 gün daha hak mahrumiyeti cezası verildi.

Galatasaray, Konyaspor maçında kırmızı kart gören Serdar Aziz'e 3 maç ceza verdi. 105 gün cezası olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e de 45 gün daha hak mahrumiyeti cezası verildi. Böylece Cengiz'in cezası 150 gün oldu.

İşte TFF’den yapılan açıklama;

"GALATASARAY A.Ş.’nin, 23.11.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. – ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 118, 119, 120, 121, 218, 219, 220, 221 ve KUZEY KALE ARKASI 105, 106, 107, 108, 205, 206, 207, 208 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, müsabaka sonrası flaş röportaja futbolcu ve teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, basın toplantısına teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Son dakika: PFDK açıkladı... Mustafa Cengiz ve Serdar Azizin cezaları belli oldu

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. Kulübü sporcusu SERDAR AZİZ’in, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

GALATASARAY A.Ş.’nin 24.11.2018 tarihinde Galatasaray TV’de sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ’in 24.11.2018 tarihinde Galatasaray TV’de sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının, devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir."

 

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