Son Dakika: Paris Saint Germain (PSG) Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Paris Saint Germain, maç kadrosunu açıkladı.
Şampiyonlar Ligi'nde salı gecesi Galatasaray ile karşılaşacak olan PSG, maç kadrosunu açıkladı.
Açıklanan kadroda cezalı Neymar'la birlikte Cavani, Draxler, Kehler, Dagba, Soh, Bakker ve Bulka yer almadı.
Açıklanan kadro şöyle;
Aouchiche, Bernat, Choupo-Moting, Di Maria, Diallo, Gueye, Herrera, Icardi, Innocent, Kimpembe, Kouassi, Kurzawa, Marquinhos, Mbappe, Meunier, Navas, Paredes, Rico, Sarabia, Thiago Silva, Verratti.
Canlı anlatım Spor Arena'da
Galatasaray ile Paris Saint Germain'i karşı karşıya getirecek olan dev maç yarın 22:00'da oynanacak.
Karşılaşmayı Spor Arena'dan canlı olarak takip edebileceksiniz...
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