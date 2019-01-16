Son dakika... Ozan Kabak, Stuttgart'a gidiyor! İşte yıllık ücreti...
Galatasaray Kulübü, genç ve başarılı savunma oyuncusu Ozan Kabak'ı Stuttgart'a satıyor. Alman ekibinin yaptığı 12 milyon Euro'luk teklifi sarı kırmızılı kulüp kabul etti. Galatasaray'ın onayı sonrasında Stuttgart ile görüşen Ozan Kabak da Alman ekibinin transfer teklifini kabul etti. Stuttgart'a transfer olan genç stoper, en pahalı Türk savunma oyuncusu oldu. Ozan Kabak, Stuttgart'tan yıllık 1.8 milyon Euro kazanacak.
Ozan Kabak'a Stuttgart'tan gelen 12 milyon Euro'luk teklifi Galatasaray yönetimi kabul etmişti. Ancak şimdi transferi Ozan'ın ve en önemllisi teknik direktör Fatih Terim'in vereceği karar netleştirecek.
Ozan Kabak, Fatih Terim kal dediği için ikinci yarıda Galatasaray forması giymeyi kabul etmişti.
Galatasaray'ın sattığı en pahalı isimler;
N'diaye 16 milyon Euro
Bruma 13 milyon Euro
Arda Turan 13 milyon Euro
Ozan Kabak 13 milyon Euro
Fatih Terim, transfer dönemi başında Ozan Kabak ile ilgili bu açıklamayı yapmıştı...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle