Haber Giriş: 27.01.2020 - 17:45,
Son dakika | Ömer Şişmanoğlu Erzurumspor'da
TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu'nu kadrosuna kattı.
Son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen ve bonservisi elinde bulunan tecrübeli golcü kendisini mavi beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
30 yaşındaki Ömer Şişmanoğlu, kariyerinde St. Pauli, Kayserispor, Antalyaspor, Beşiktaş, Eskişehirspor, Konyaspor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor formaları giydi.
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