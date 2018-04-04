Son dakika! Muharrem Usta: "Aday olmayacağım"
Muharrem Usta, Trabzonspor'un seçimlerinde aday olmayacağını beyan etti.
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. TRT Spor'da konuşan Usta, başkanlık için Ahmet Ağaoğlu'na destek vereceğini bildirdi.
Trabzonspor Başkanı Usta, TRT Spor'da yayınlanan bir programda Trabzonspor'daki seçim süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Usta aday olup olmayacağı ile ilgili gelen bir soruya, "Seçimde kesinlikle aday olmayı düşünmüyorum" şeklinde yanıt verdi.
Trabzonspor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, 7-8 Nisan tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacak. Ahmet Ağaoğlu ve Metin Kaya, genel kurul öncesi başkan adaylıklarını açıklayan isimler olmuşlardı.
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