Son dakika: Milan'dan 35 milyon Euro'luk transfer
İtalya Serie A Kulübü Milan, Fransa'nın Lille Kulübü'nde forma giyen genç forvet Rafael Leao'yu 35 milyon Euro bonservis karşılığında transfer etti.
Resmi olarak açıklanan transferde Portekizli futbolcu, Milano devi ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Transferin 5 milyon Euro'luk kısmının bonusları içerdiği dile getirildi.
Patrick Cutrone yerine transfer edilen 20 yaşındaki futbolcu geçtiğimi sezon 8 gol kaydetti. AC Milan, Rade Krunic ve Theo Hernandez'in ardından üçüncü transferini gerçekleştirdi.
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