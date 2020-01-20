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GeriFutbol Son Dakika | Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesini feshetti
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Futbol
Haber Giriş: 20.01.2020 - 12:56,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesini feshetti

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Son Dakika | Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesini feshetti

Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Tunay Torun ile karşılıklı anlaşılarak, sözleşmesi fesih edilmiştir. Tunay Torun’a kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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