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Futbol
18.12.2019 - 16:24, Son Güncelleme:

SON DAKİKA | Kupada Gaziantep FK'ya büyük şok

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SON DAKİKA | Kupada Gaziantep FK'ya büyük şok

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-1'in rövanşında sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Kırklarelispor'u 3-2 mağlup eden Gaziantep FK kupaya veda etti. Sahasında kazandığı turun ilk maçının avantajıyla adını son 16'ya yazdıran Kırklarelispor büyük bir sürprize imza attı.

Gaziantep Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Kırklarelispor 12. dakikada Kenan Özer'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. Gaziantep bu gole 37. dakikada Mert Sinan ile karşılık verdi. Karşılaşmanın ilk yarısı da 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

72. dakikada Kırklarelispor bu kez Malik Karaahmet'in golüyle maçta bir kez daha öne geçti. 84. dakikada Gaziantep FK'da tecrübeli golcü Muhammet Demir müthiş bir golle skoru 2-2'ye getirdi. Gaziantep 90. dakikada Muhammet Demir'in ayağından bir gol daha bulsa da kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kırklarelispor ilk maçın avantajıyla kupada tur atlayan takım oldu.

SON DAKİKA | Kupada Gaziantep FKya büyük şok

 

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SON DAKİKA | Kupada Gaziantep FKya büyük şok


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