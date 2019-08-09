Son Dakika: Konopylanka Beşiktaş'ı Instagram'da açıkladı! | Transfer Haberleri
Transferde son dakika... Beşiktaş Yevhen Konoplyanka'da mutlu sona ulaşmak üzere. Bu isim üzerinde çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı yönetim oyuncuyu bitirme aşamasına geldi. Ukraynalı futbolcu da Instagram'dan taraftarı heyecanlandıran paylaşımı yaptı.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Ukraynalı futbolcu Yevhen Konoplyanka, sosyal medya paylaşımıyla taraftarları heyecanlandırdı.
Arkadaşlarıyla fotoğrafını paylaşan 29 yaşındaki yıldız Türk, Alman ve Ukrayna bayrağı emojisi koydu. Beşiktaş taraftarı da fotoğrafın altını "Come to Beşiktaş" yorumlarıyla doldurdu.
Yevhen Konoplyanka, paylaştığı fotoğrafın altına 'Come to Beşiktaş' yazan bir kullanıcıya siyah-beyaz renkli emoji ile cevap verdi.
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