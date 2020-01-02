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Futbol
DHA
Haber Giriş: 02.01.2020 - 15:55,Son Güncelleme:/

Son dakika | Kayserispor'da Benoit Poulain ile yollar ayrıldı

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Son dakika | Kayserispor'da Benoit Poulain ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor, Fransız stoperi Benoit Poulain ile yollarını ayırdı

Sarı kırmızılı kulüp, sezon başında Belçika ekibi Brugge'den bedelsiz olarak transfer ettiği 32 yaşındaki Fransız stoperin sözleşmesini anlaşarak karşılıklı olarak feshetti.

Kayserispor formasını 14 maçta giyen Poulain  1gol ve 1 asist kaydetti.

Tecrübeli oyuncunun 2021 yılı sonuna kadar sarı kırmızılı kulüple sözleşmesi vardı.

Kayserispor'da daha önce Umut Bulut, Şamil Çinaz ve Emmanuel Adebayor ile de yollar ayrılmıştı.

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