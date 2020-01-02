Son dakika | Kayserispor'da Benoit Poulain ile yollar ayrıldı

Sarı kırmızılı kulüp, sezon başında Belçika ekibi Brugge'den bedelsiz olarak transfer ettiği 32 yaşındaki Fransız stoperin sözleşmesini anlaşarak karşılıklı olarak feshetti.

Kayserispor formasını 14 maçta giyen Poulain 1gol ve 1 asist kaydetti.

Tecrübeli oyuncunun 2021 yılı sonuna kadar sarı kırmızılı kulüple sözleşmesi vardı.

Kayserispor'da daha önce Umut Bulut, Şamil Çinaz ve Emmanuel Adebayor ile de yollar ayrılmıştı.

Adebayor'un Manchester City günlerini hatırlıyoruz...

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