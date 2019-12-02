Son Dakika | Kasımpaşa'dan Hikmet Karaman bombası!
Kasımpaşa, Kemal Özdeş’ten boşalan teknik direktörlük koltuğu için Hikmet Karaman ismi üzerinde birleşti. Kasımpaşa Gençlik Geliştirme Sorumlusu Serkan Reçber, tecrübeli teknik adam ile bir araya geldi.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Kemal Özdeş’ten boşalan teknik direktörlük koltuğu için Hikmet Karaman'ı düşünüyor...
Lacivert-Beyazlılarda Gençlik Geliştirme Sorumlusu Serkan Reçber'in Hikmet Karaman’la yağtığı görüşmenin fotoğrafı sosyal medyaya da yansıdı.
Özdeş'le yollarını ayıran Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörünü bu hafta içinde duyurması bekleniyor.
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