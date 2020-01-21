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Haber Giriş: 21.01.2020 - 18:25,Son Güncelleme:/

Son Dakika Haberi | MKE Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdi!

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Son Dakika Haberi | MKE Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdi!

Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz ile teknik direktör Mustafa Kaplan arasında yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Teknik direktör Mustafa Kaplan ve ekibine, kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki sportif hayatlarında başarılar dileriz."

MKE Ankaragücü, 18 hafta itibariyle topladığı 12 puanla 17. sırada bulunuyor.

Son Dakika Haberi | MKE Ankaragücünde Mustafa Kaplan dönemi sona erdi

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