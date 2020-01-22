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Futbol
Haber Giriş: 22.01.2020 - 17:07,Son Güncelleme:/

Son Dakika Haberi | Kayserispor'da Mensah affedildi!

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Son Dakika Haberi | Kayserispor'da Mensah affedildi!

Kayserispor'da geçtiğimiz hafta kadro dışı bırakılan Bernard Mensah affedildi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, disiplinsiz davranışları sebebiyle geçtiğimi günlerde kadro dışı bırakılan Bernard Mensah'ı affetti.

Ara transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan deneyimli futbolcunun affedilmesi sarı lacivertli taraftarlar tarafından heyecanla karşılandı.

Bernard Mensah, bu sezon forma giydiği 13 lig maçında takımına 4 asistlik katkı sağladı.

Son Dakika Haberi | Kayserisporda Mensah affedildi

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