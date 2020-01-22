Son Dakika Haberi | Kayserispor'da Mensah affedildi!
Kayserispor'da geçtiğimiz hafta kadro dışı bırakılan Bernard Mensah affedildi.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, disiplinsiz davranışları sebebiyle geçtiğimi günlerde kadro dışı bırakılan Bernard Mensah'ı affetti.
Ara transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan deneyimli futbolcunun affedilmesi sarı lacivertli taraftarlar tarafından heyecanla karşılandı.
Bernard Mensah, bu sezon forma giydiği 13 lig maçında takımına 4 asistlik katkı sağladı.
Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle