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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.11.2019 - 08:51, Son Güncelleme:

Son Dakika: Gomis bombayı patlattı! Galatasaray... | Transfer Haberleri

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Son Dakika: Gomis bombayı patlattı! Galatasaray... | Transfer Haberleri

Sosyal medya hesabından Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşıp, sarı kırmızı kalple “Her zaman yanınızdayım” diyen Bafetimbi Gomis, Ocak ayında yeniden Aslan olabilir. Yakın çevresine konuşan 34 yaşındaki santrfor, “Galatasaray taraftarı benim için özel. İstanbul’u çok özlüyorum. Eğer şartlar oluşursa, dönmeye hazırım” sözleriyle ateşi yaktı.

Galatasaray’da gündem forvet transferi... Andone’nin şok sakatlığının ardından Falcao’dan da kötü haber gelirken, mevcut kadroda orijinal bölgesi forvet olan kimse kalmadı. Andone’nin dönüşü Mart ayını bulabilir.

Falcao ise yoğun tedaviye rağmen bir türlü toparlanamıyor. Yani teknik heyet, Kolombiyalı yıldıza göre plan yapamıyor. İşte tam da bu ortamda tanıdık bir isimden mesaj geldi: Bafetimbi Gomis. Al Hilal formasıyla gollerine devam eden Fransız yıldız, sosyal medya hesabından Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşıp, sarı kırmızı kalp koydu ve “Her zaman yanınızdayım” dedi.

Bu mesaj Sarı kırmızılı taraftarları çok heyecanlandırırken, Gomis’in Galatasaray yönetiminden haber beklediği belirtildi.

Başkan ile arası kötü

Yakın çevresine konuşan Gomis’in, “Galatasaray taraftarı benim için çok özel. İstanbul’u da çok özlüyorum. Orada güzel dostluklarım var. Eğer şartlar oluşursa, ben her zaman dönmeye hazırım. Neden olmasın” dediği öğrenildi.

Ancak bu transferin gerçekleşmesi için Başkan Mustafa Cengiz ile Gomis arasındaki buzların erimesi de şart. Daha önce havalimanında Gomis’in selam vermediği Başkan, sonrasında “Selam verse ne olur, vermese ne olur. Bizden para istedi. O rakamları veremediğimiz için ayrıldı” açıklaması yapmıştı.

Onyekuru ateşi yaktı
Onyekuru ateşi yaktı

Son Dakika: Gomis bombayı patlattı Galatasaray... | Transfer Haberleri

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