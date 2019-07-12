Son dakika: Gençlerbirliği, Fransız golcü Giovanni Sio renklerine bağladı
Spor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Fransız golcü Giovanni Sio ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Başkent ekibinden transferle ilgili yapılan açıklama şöyle:
"Transfer çalışmalarını sürdüren takımımız Fransız ekibi Montpellier’den golcü oyuncu Giovanni Sio’yu kadromuza kattı. Kariyerine Nantes altyapısında başlayan 30 yaşındaki futbolcu Sion, Wolfsburg, Augsburg, Sochaux, Basel, Bastia ve Rennes formalarını giydi. Geçtiğimiz sezonu Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Ittihad Kalba ile geçiren Sio, kulübümüzle iki yıllık sözleşme imzaladı."
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