MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Galatasaray Transfer Haberler | Nagatomo'nun yeni takımı!
GeriFutbol Son Dakika Galatasaray Transfer Haberler | Nagatomo'nun yeni takımı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 14.01.2020 - 08:16,Son Güncelleme:/

Son Dakika Galatasaray Transfer Haberler | Nagatomo'nun yeni takımı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Galatasaray Transfer Haberler | Nagatomo'nun yeni takımı!

Saracchi transferiyle birlikte satış listesine konulan Galatasaray’ın tecrübeli futbolcusu Yuto Nagatomo, İtalyan ekiplerinden Bologna ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Saracchi transferiyle birlikte satış listesine konulan Galatasaray’ın bir diğer beki Yuto Nagatomo, İtalya’ya geri dönüş hazırlığında.

Sarı-Kırmızılılar’ın Inter’den transfer ettiği 33 yaşındaki futbolcu, Bologna ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Galatasaray, bu transferden de oyuncunun alacaklarına karşılık 1.5 milyon Euro bonservis alıp, bunu yeni takviyelerde kullanmak istiyor. (Fanatik)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle