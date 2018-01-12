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Son dakika: Feyenoord Van Persie transferini açıkladı

Feyenoord cephesinden önemli Van Persie açıklaması geldi. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, tecrübeli oyuncu ile anlaştıklarını doğruladı.

Spor Arena / DIŞ HABERLER
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Hollanada 1. Lig ekiplerinden Feyenoord cephesi, Robin van Persie ile anlaştıklarını açıkladı. Hollanda basınında yer alan haberlere göre yıldız oyuncu yarın sağlık kontrollerinden geçecek.

Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ise ," Herkes Robin hakkındaki fikirlerimi biliyor. Onu yaz ayında da transfer etmek istemiştik. Onun gelişi takım için çok iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Dirk Kuyt ile Van Persie'nin farklı karakterde oyuncular olduklarının altını çizden Hollandalı çalıştırıcı, "Herkes yapı olarak farklıdır. Dirk'in karakteri ve RvP'nin kazanımları farklı. Ben de diğer teknik direktörlere benzemiyorum. Burada karakter baş etken değil" diye konuştu.

BeIN Sports, Robin van Persie'nin yeni takımıyla 1,5 yıllık anlaşma sağladığını belirtti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yaptığı basın toplantısında yıldız futbolcunun ayrılmasının büyük ihtimal olduğunu açıklamıştı.

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