Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Zonguldak Kömürspor'da | Transfer Haberleri
Erzurumspor'un sözleşmesini feshettiği Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Abdulcebrail Akbulut, Zonguldak Kömürspor'a transfer oldu.
Fenerbahçe'den TFF 1. Lig'de mücadele eden Erzurumspor'a transfer olan 20 yaşındaki sol bek oyuncusu Abdulcebrail Akbulut'un sözleşmes feshedilmişti.
Genç futbolcunun yeni takımı belli oldu. Abdulcebrail'in yeni takımı Zonguldak Kömürspor oldu.
İnegölspor alt yapısından yetişen ve Fenerbahçe'ye transfer olan Abdulcebrail, sezonun kalan 6 aylık bölümünde Zonguldakspor formasını terletecek.
Adil Rami'nin gollerini izliyoruz;
Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle