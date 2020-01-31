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Futbol
Haber Giriş: 31.01.2020 - 16:59,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Zonguldak Kömürspor'da | Transfer Haberleri

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Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Zonguldak Kömürspor'da | Transfer Haberleri

Erzurumspor'un sözleşmesini feshettiği Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Abdulcebrail Akbulut, Zonguldak Kömürspor'a transfer oldu.

Fenerbahçe'den TFF 1. Lig'de mücadele eden Erzurumspor'a transfer olan 20 yaşındaki sol bek oyuncusu Abdulcebrail Akbulut'un sözleşmes feshedilmişti.

Genç futbolcunun yeni takımı belli oldu. Abdulcebrail'in yeni takımı Zonguldak Kömürspor oldu.

İnegölspor alt yapısından yetişen ve Fenerbahçe'ye transfer olan Abdulcebrail, sezonun kalan 6 aylık bölümünde Zonguldakspor formasını terletecek.

Adil Rami'nin gollerini izliyoruz;

Son Dakika | Fenerbahçenin eski futbolcusu Zonguldak Kömürsporda | Transfer Haberleri

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