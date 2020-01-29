Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Miha Zajc için İtalya seferi

Fenerbahçe transfer gerçekleştirmek için büyük mesai harcıyor.

Başkan Ali Koç, Miha Zajc’ın Brescia’ya transferini hızlandırmak için dün İtalya’ya gitti.

Transfer döneminin biteceği 31 Ocak’a kadar mali açılımları değerlendirmek isteyen yönetim, bununla birlikte Lisans Kurulu’nun karşısına yeni argümanlarla çıkmak için çalışıyor.

Ayrıca mali işlerine bakan yöneticiler, finansal yapılandırma için de yeni bir bankayla görüştü.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!