MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Fenerbahçe'de Federico Dimarco sesleri!
GeriFutbol Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Fenerbahçe'de Federico Dimarco sesleri!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 28.01.2020 - 23:31,Son Güncelleme:/

Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Fenerbahçe'de Federico Dimarco sesleri!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Fenerbahçe'de Federico Dimarco sesleri!

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy'un Inter ile Fiorentina arasında oynanacak İtalya Kupası çeyrek final mücadelesini izlemek için İtalya'ya gideceği ve maçın ardından Federico Dimarco için görüşme gerçekleştireceği iddia edildi.

Ricardo Rodriguez transferinde mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe, Inter'de forma giyen 22 yaşındaki sol bek Federico Dimarco'yu gündemine aldı.

A Spor'da yer alan habere göre; sarı lacivertliler İtalyan sol bekin transferinde mutlu sona çok yakın.

Inter ile Fiorentina arasında oynanacak İtalya Kupası çeyrek final mücadelesini izlemek için İtalya'ya gidecek olan Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, karşılaşmanın ardından Milano ekibiyle son detaylar hakkında bir görüşme gerçekleştirecek.

Bu görüşmenin ardından Fenerbahçe'nin transferi resmen açıklaması bekleniyor.

Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Fenerbahçede Federico Dimarco sesleri

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle