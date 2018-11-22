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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
22.11.2018 - 16:51, Son Güncelleme:

SON DAKİKA - Fatih Terim'in cezası... Açıklandı!

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SON DAKİKA - Fatih Terim'in cezası... Açıklandı!

Tahkim Kurulu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezasını onadı.

Dün toplanan tahkim kurulu Galatasaray Teknik Direktörüyle ilgili kararını verdi.

Fatih Terim'in 10 maçlık cezası onandı. İşte TFF'den yapılan açıklama: 

 

5. E.2018/348- K.2018/ 356

Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin kulüp, teknik sorumlusu Fatih Terim, antrenörü Hasan Gökhan Şaş ve futbolcusu Papa Alioune Ndiaye ile ilgili PFDK'nın 08.11.2018 tarihli E. 2018-2019/283 K.2018-2019/360 sayılı kararına itirazı incelendi.

- Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Fatih Terim vekili tarafından duruşma talep edildiği; duruşma için tayin edilen, 22.11.2018 Perşembe günü saat 14:00'de itiraz eden vekili Av.Rezan Epözdemir'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Fatih Terim'in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3-c maddesi uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 52.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına; Cezaların birleştirilmesi suretiyle 7 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 65.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün 106, 107, 206, 207 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi, cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 60.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Batı VIP 100 nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi, cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 25.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin antrenörü Hasan Gökhan ŞAŞ'ın rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 8 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 20.800,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın oybirliği ile onanmasına,

- Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin futbolcusu Papa Alioune Ndiaye'nin rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a. ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme taleplerinin reddine, oybirliği ile,

6. E.2018/349- K.2018/357

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcuları Roberto Soldado Rillo ve Jailson Marques Siqueira ile ilgili PFDK'nın 08.11.2018 tarihli E. 2018-2019/283 K.2018-2019/361 sayılı kararına itirazı incelendi. İtiraz eden Kulüp tarafondan duruşma talep edildiği; duruşma için tayin edilen, 22.11.2018 Perşembe günü saat 14:30'da Fenerbahçe A.Ş. vekili Av. Alper Pirşen ve yönetici Semih Özsoy'un hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Roberto Soldado Rillo'nun rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c. ve 35/4. maddeleri uyarınca 6 resmi müsabakadan men ve 15.600,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Jailson Marques Siqueira'nın rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c. ve 35/4. maddeleri uyarınca 8 resmi müsabakadan men ve 20.800,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Erteleme taleplerinin reddine, oybirliği ile, 

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

 

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