SON DAKİKA | Fatih Terim Okay Yokuşlu’yu istedi

Kaynak Belhanda’dan

Belhanda’yı satıp kaynak yaratacak olan Sarı- Kırmızılılar, kadro dışı Nzonzi’yi de kesin gönderecek. Beklentilerin altında kalan bir diğer kiralık isim Seri’nin de ayrılma ihtimali çok yüksek. İngiltere’den talipleri olan Seri, bir sürpriz olmazsa kulübü Fulham’a geri yollanacak.

‘Şartlar oluşursa...’

3 oyuncuyu göndermeye hazırlanan Fatih Terim, yönetime eski prensini işaret etti. Okay Yokuşlu’yu istedi. Celta Vigo’da 18 maçın sadece 7’sinde forma şansı bulan A Milli Takım’dan öğrencisini Galatasaray’da görmeyi hedefleyen Fatih hocanın, yönetimle yaptığı görüşmede, “Okay’ı istiyorum. Uygun şartlar olursa, mutlaka alalım” şeklinde rapor verdiği öğrenildi.

Kiralama teklifi

Sarı-Kırmızılı yönetim, Okay Yokuşlu için harekete geçerken, La Liga ekibine kiralama teklifi yapılacak. Eğer İspanyollar buna sıcak bakmazsa, sezon sonu için zorunlu satın olma opsiyonu teklif edilecek. 25 yaşındaki Okay’ı ikna etme konusunda ise bizzat Fatih Terim’in devreye girmesi bekleniyor. (Fanatik)

Okay Yokuşlu A Milli Futbol Takımıyla Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek...

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