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Basketbol
18.12.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Son Dakika | Euroleague yönetimi Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçında hakem hatası yapıldığını açıkladı

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Son Dakika | Euroleague yönetimi Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçında hakem hatası yapıldığını açıkladı

Euroleague yönetimi, Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçının son pozisyonunda hakemlerin Fenerbahçe Beko aleyhine hata yaptığını açıkladı.

Euroleague yönetimi, Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçının son pozisyonunda hakemlerin Fenerbahçe Beko aleyhine hata yaptığını açıkladı.

Açıklamada "Tyrese Rice, 0.4 saniye kala Nando De Colo şut halindeyken sağ eline illegal bir temasta bulunmuştur. Bu pozisyonda hakemlerin Tyrese Rice'a faul çalması gerekiyordu" ifadeleri kullanıldı.

Panathinaikos 81 - 78 Fenerbahçe Beko
Panathinaikos 81 - 78 Fenerbahçe Beko
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