Son Dakika: Eski Galatasaraylı Onyekuru'dan 5 yıllık imza!
Geçen sezonu Galatasaray'da geçiren Onyekuru'nun yeni takımı belli oldu. Nijeryalı futbolcu yeni takımıyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Premier Lig takımlarından Everton'un futbolcusu Henry Onyekuru'nun yeni adresi belli oldu.
İngiltere'de çalışma izni alamadığı için Monaco'ya transfer süreci sancılı geçen Nijeryalı futbolcunun işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.
Nijerya kaynaklı haberlere göre Monaco'ya giden Onyekuru, yeni takımıyla 5 yıllık sözleşme imzalayacaj
Everton, Onyekuru transferinden 15 milyon euro bonservis geliri elde edecek.
CHADLİ'NİN BOŞLUĞUNU DOLDURACAK
Öte yandan Anderlecht de, Monaco'dan Nacer Chadli'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Geçen sezon Beşiktaş'ın çok istediği Chadli, yeni sezonda Anderlecht forması giyecek
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