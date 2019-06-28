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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.06.2019 - 08:01, Son Güncelleme:

Son Dakika: Eren Derdiyok transferi gerçekleşiyor! Bugün...

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Son Dakika: Eren Derdiyok transferi gerçekleşiyor! Bugün...

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibinde Eren Derdiyok bombası patlıyor...

Forvet transferi için düğmeye basan Yiğidolar’da gündem Eren Derdiyok... Galatasaray’la sözleşmesi sona eren ve adı birçok takımla anılan başarılı forvetle Sivasspor arasında yapılan ilk görüşmede anlaşma sağlanamamıştı.

Oyuncunun istediği yüksek yıllık ücret nedeniyle geri adım atıp beklemeye geçen Kırmızı-Beyazlılar’da teknik direktör Rıza Çalımbay’ın raporu doğrultusunda bir adım daha atılacak. Sivasspor Yönetimi, Eren ve menaceriyle bir görüşme daha gerçekleştirip transferi gerçekleştirmek adına şartları zorlayacak.

Geride kalan sezonda 13 maçta forma şansı bulabilen Eren Derdiyok, Galatasaray’da 7 gol atma başarısı gösterdi.

Sivas yine Medicana’ya emanet

Öte yandan Demir Grup Sivasspor, Medicana Sivas Hastanesi’yle sağlık sponsorluğu anlaşmasını 2019-2020 sezonu için yeniledi. 2015 yılından itibaren Medicana Sivas Hastanesi ile devam eden sağlık sponsorluğu anlaşması 2019-2020 sezonu için Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar ve Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray katılımı ile yeniden imzalandı.

 

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