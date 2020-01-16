Son Dakika | Eren Derdiyok Göztepe'den ayrıldı, Şota'nın takımına transfer oldu!
Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Özbekistan ekibi Pakhtakor, Göztepe'den ayrılan Eren Derdiyok'u transfer etti.
Eren Derdiyok, Süper Lig ekibi Göztepe'den ayrıldı. Göztepe'de fazla forma şansı bulamayan tecrübeli forvetin yeni takımı da belli oldu.
Göztepe'den ayrılan Eren Derdiyok, TRT Spor'un haberine göre Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Özbekistan ekibi Pakhtakor'a transfer oldu.
Bu sezon Süper Lig'de gol atamayan Eren Derdiyok, gün içinde Özbekistan'a gidip resmi sözleşmeyi imzalayacak.
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