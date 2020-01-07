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Haber Giriş: 07.01.2020 - 09:54,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Enver Cenk Şahin Kayserispor'da | Transfer Haberleri

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Son Dakika | Enver Cenk Şahin Kayserispor'da | Transfer Haberleri

Verdiği asker selamından rahatsız olan Almanların sözleşmesini feshettiği Enver Cenk Şahin'in yeni adresi belli oldu. 25 yaşındaki futbolcu Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'la anlaşmaya vardı. Enver Cenk, sözleşmeye imza attıktan sonra sarı kırmızılı takımın bu akşamki idmanına katılacak.

Burak Akın / Spor Arena

Asker selamı verdiği için Almanya İkinci Ligi takımı St. Pauli'de kadro dışı kalan Enver Cenk Şahin'in yeni adresi Kayserispor oldu.

Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; Barış Pınarı harekatına destek verdiği için sözleşmesi feshedilen 25 yaşındaki futbolcu, Prosinecki ile anlaşan Kayserispor'a transfer oldu. Bugün imza için Antalya'ya gidecek olan Enver, akabinde yeni takımıyla akşam idmanına çıkacak.

Enver'in Kayserispor'da yarım sezon için alacağı ücret ise 250 bin euro...

Enver Cenk Şahin'le yapılan anlaşmanın yarım sezonu kapsadığı öğrenildi. Genç futbolcu bir süredir Başakşehir'le idmanlara çıkıyordu.

Kayserispor o dönem birçok takım gibi sosyal medya paylaşımıyla Enver Cenk Şahin'e destek olmuştu;

Son Dakika | Enver Cenk Şahin Kayserisporda | Transfer Haberleri

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Son Dakika | Enver Cenk Şahin Kayserisporda | Transfer Haberleri

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