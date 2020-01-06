Cristiano Ronaldo, bu kez Merih Demiral ile uçtu! Juventus'ta ilk kez...

İtalya Serie A'da Juventus, Cagliari'yi Cristiano Ronaldo'nun 3 gol attığı maçta 4-0 mağlup etti ve yeni yıla farklı bir galibiyet ile başladı.Juventus'ta Milli futbolcumuz Merih Demiral, bir kez daha kendisine ilk 11'de şans buldu. Merih'in performansı yine alkış toplarken genç futbolcunun ilk yarıda bir şutu da direkten döndü.Maça damgasını vuran kişi ise şüphesiz ki Cristiano Ronaldo oldu. Portekizli, 49, 67 ve 82. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı.Ronaldo, böylece Juventus'taki ilk hat-trickini yapmış oldu. Yıldız isim, en son 2018'de bir maçta 3 gol atma başarısını göstermişti.2020'ye gollü bir şekilde giren Cristiano Ronaldo, Serie A'daki gol sayısını da 13'e yükseltti. Bu sezon 15 maçta 13 gol atan Ronaldo, 2020'de de kaldığı yerden devam edeceğini gösterdi.Juventus'un diğer golünü ise 81'de Gonzalo Higuain attı. Higuain'i ilk tebrik eden kişi ise Merih Demiral'dan başkası değildi.Takımda en çok sevilen oyuncuların başında gelen Merih Demiral, İtalyanlardan da tam not aldı. Juventus taraftarları, sosyal medyadan Merih'in performansına yine kayıtsız kalamadı.Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da! Kampanyaya katılmak için buraya tıklayın!