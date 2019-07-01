Son Dakika: Diagne'den Galatasaray'ı ı şok eden paylaşım: Kalmaya karar verdim
Galatasaray'ın forveti Diagne, "4 yıllık sözleşmem var. Kalmaya karar verdim. Arabistan'a gitmiyorum." şeklinde bir sosyal medya paylaşımı yaptı.
Galatasaray'ın forveti Diagne, "4 yıllık sözleşmem var. Kalmaya karar verdim. Arabistan'a gitmiyorum. Anladınız mı? Teşekkürler..." şeklinde bir açıklama yaptı.
Mbaye Diagne'nin hikayesini izliyoruz;
Diagne'nin Arabistan'a satışı gündemdeydi... Bu transfer için Galatasaray'ın kasasına girecek rakamın en az 13 milyon euro olacağı ifade ediliyordu.
Detaylar geliyor...
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