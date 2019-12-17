MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Bursaspor Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı
GeriFutbol Son Dakika | Bursaspor Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
17.12.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

Son Dakika | Bursaspor Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Bursaspor Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı

Bursaspor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdığını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Yeşil-Beyazlı ekipte takımın başına geçmesi için konuşulan isim İrfan Buz...

Resmi açıklama şöyle;

"Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantı sonrasında Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Sayın Koşukavak ve ekibine verdikleri değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz. Bursaspor Yönetim Kurulu"

Son Dakika | Bursaspor Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle