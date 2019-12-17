Son Dakika | Bursaspor Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdığını açıkladı.



Yeşil-Beyazlı ekipte takımın başına geçmesi için konuşulan isim İrfan Buz...



Resmi açıklama şöyle;



"Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantı sonrasında Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Sayın Koşukavak ve ekibine verdikleri değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz. Bursaspor Yönetim Kurulu"

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