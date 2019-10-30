Son Dakika: Bülent Uygun bombası! Yeni takımı...
Yeni teknik direktör arayışını sürdüren Kayserispor, Bülent Uygun'la masaya oturuyor. Sarı kırmızılı ekip tecrübeli teknik adamı şehre davet etti.
Kayserispor'da Samet Aybaba'nın istifasının ardından Bülent Uygun ismi gündeme alındı. Sarı kırmızılı yönetim, kulüpte bir dönem görev yapan Bülent Uygun ile anlaşmak üzere harekete geçti. Tecrübeli teknik adam Kayseri'ye davet edildi.
Yeni teknik direktör arayışını sürdüren Kayserispor, Bülent Uygun'u Kayseri'ye davet etti. Bülent Uygun ile masaya oturmayı planlayan Kayserispor, ilk teknik direktör adayını belirlemiş oldu. Kayserispor yönetimi eğer Bülent Uygun ile anlaşma sağlayamazsa, listedeki diğer isimlerle temas kuracak.
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5 Mart 2019 tarihinde Katar'ın Al Rayyan Kulübü'nden ayrılan ve o tarihten beri boşta olan Bülent Uygun, Türkiye'de en son 2017 yılında Osmanlıspor'u çalıştırdı. 2 yıldır Katar'da görev yapan Bülent Uygun, toplamda 29 resmi maçta takımlarının başında bulundu.
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Süper Lig takımlarından Kayserispor'da teknik direktör Samet Aybaba görevinden istifa etti. Başkan Hamdi Elcuman, yeni teknik direktör konusunda, "Arayışlarımıza başladık. Hem yerli hemde yabancı hocalar gündemimizde. En kısa sürede teknik direktörümüzü belirleyeceğiz. Ekonomik anlamda da sıkıntıları çözmek için yoğun uğraş veriyoruz." dedi.
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