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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.10.2019 - 07:22, Son Güncelleme:

Son Dakika: Bülent Uygun bombası! Yeni takımı...

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Son Dakika: Bülent Uygun bombası! Yeni takımı...

Yeni teknik direktör arayışını sürdüren Kayserispor, Bülent Uygun'la masaya oturuyor. Sarı kırmızılı ekip tecrübeli teknik adamı şehre davet etti.

Kayserispor'da Samet Aybaba'nın istifasının ardından Bülent Uygun ismi gündeme alındı. Sarı kırmızılı yönetim, kulüpte bir dönem görev yapan Bülent Uygun ile anlaşmak üzere harekete geçti. Tecrübeli teknik adam Kayseri'ye davet edildi.

Yeni teknik direktör arayışını sürdüren Kayserispor, Bülent Uygun'u Kayseri'ye davet etti. Bülent Uygun ile masaya oturmayı planlayan Kayserispor, ilk teknik direktör adayını belirlemiş oldu. Kayserispor yönetimi eğer Bülent Uygun ile anlaşma sağlayamazsa, listedeki diğer isimlerle temas kuracak.

2 YIL SONRA TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ

5 Mart 2019 tarihinde Katar'ın Al Rayyan Kulübü'nden ayrılan ve o tarihten beri boşta olan Bülent Uygun, Türkiye'de en son 2017 yılında Osmanlıspor'u çalıştırdı. 2 yıldır Katar'da görev yapan Bülent Uygun, toplamda 29 resmi maçta takımlarının başında bulundu.

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Süper Lig takımlarından Kayserispor'da teknik direktör Samet Aybaba görevinden istifa etti. Başkan Hamdi Elcuman, yeni teknik direktör konusunda, "Arayışlarımıza başladık. Hem yerli hemde yabancı hocalar gündemimizde. En kısa sürede teknik direktörümüzü belirleyeceğiz. Ekonomik anlamda da sıkıntıları çözmek için yoğun uğraş veriyoruz." dedi.

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