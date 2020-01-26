Son Dakika | Beşiktaş'tan maç sonu hakeme sert tepki: 'Kuralları bilmiyor'

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, Göztepe'ye 2-1 yenildikleri maç sonunda hakem ve MHK'ya sert eleştirilerde bulundu.

İşte Emre Kocadağ'ın açıklamaları;

Stat güzel olmuş. Göztepe yeni stadı ile gelir artışı sağlayacak. Gelirleri artacak ve bugün böyle bir hakem çıkıp onları da haksızlığa uğratacak. Temennimiz böyle bir şey yaşanmaz. Bu sezon hakemler bize karşı adaletli yönetim sergilemiyor. Bunu vicdanları nasıl kabul ediyor, nasıl başlarını rahatça yastığa koyuyorlar? Türkiye'nin en yetenekli hakemini de gördük. Bize karşı mı çalınmıyor bu düdükler! Bugün ki hakem kuralları bilmiyor!

BEŞİKTAŞ AĞLAMAZ, YUMRUĞUNU VURUR

Bir kişi çıkıp doğru düzgün öğretemiyor mu? Diaby'e yapılan hareketi VAR da uyarmıyor. Bizim her hafta çıkıp ağlama sızlama gibi bir huyumuz yok. Beşiktaş ağlamaz. Beşiktaş yumruğunu masaya vurup geçecek artık. Biz bugün yarışın dışında kalırız ama oyunun dışında kalmayız. Biz gerekenleri yapıyoruz ve yapacağız. Kural hatası varsa başvurumuzu yaparız ama MHK ve TFF oyunu bilmeyen hakemini ne yapacak?

EMEKLER HEBA OLDUKTAN SONRA...

Bu emekler heba olduktan sonra köklü bir çözüm verilmesi gerekiyor. Ya bu hakemler değişecek, ya da eğitimler gelecek. Yine de yaşanmayacağını sanmıyorum. Saha içini toparlayınca daha iyi bir yere gider Türk sporu.

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