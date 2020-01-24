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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta futbol direktörü Ali Naibi ile yollar ayrıldı!
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Futbol
Haber Giriş: 24.01.2020 - 18:31,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Beşiktaş'ta futbol direktörü Ali Naibi ile yollar ayrıldı!

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Son Dakika | Beşiktaş'ta futbol direktörü Ali Naibi ile yollar ayrıldı!

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, Ahmet Nur Çebi ve Erdal Torunoğulları'nın gerçekleştirdiği toplantının ardından futbol direktörü Ali Naibi ile yollar ayrıldı.

Beşiktaş'ta, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Abdullah Avcı tesislerde bir araya geldi.

Toplantıdan futbol direktörü Ali Naibi ile yolların ayrılması yönünde karar çıktı.

Son Dakika | Beşiktaşta futbol direktörü Ali Naibi ile yollar ayrıldı

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