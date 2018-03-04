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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol SON DAKİKA - Beşiktaş'ta Pepe depremi! 1 ay yok
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Sıradaki Haber:Düellodan galip çıkmadı!

Futbol
04.03.2018 - 14:38, Son Güncelleme:

SON DAKİKA - Beşiktaş'ta Pepe depremi! 1 ay yok

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Trabzonspor maçı öncesinde Beşiktaş'ta Pepe depremi yaşanıyor. Portekizli yıldızın sağ ayak baş parmağında kırık tespit edildi ve 3-4 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Son antrenmanda takım arkadaşıyla girdiği ikili mücadele sonrası idmanı yarıda bırakan Pepe'nin çekilen MR'ında sağ ayak parmağının kırıldığı anlaşıldı.

Trabzonspor maçı öncesinde yaşanan bu gelişmenin ardından Portekizli oyuncu, maç kadrosundan çıkarıldı. yıldız oyuncu, Bayern maçında da sahada yer alamayacak. Tedavisine başlanan Pepe'nin 3 ila 4 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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Trabzonspor maçı kadrosundan çıkartılan Pepe'nin en az 3 hafta forma giyemeyeceği de açıklandı.

Kulüp Doktoru Sarper Çetinkaya bu oyuncunun tedavisine hemen başladıklarını duyurdu.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA...
Beşiktaş yaptığı açıklamada; 'Fenerbahçe ile oynanan kupa müsabakasında Soldado'nun ayağına basması nedeniyle, parmağında kırık meydana gelen Pepe ile tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edilen Quaresma kadroda yer almadılar.' denildi.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR...
Portekizli oyuncu, Trabzonspor, Bayern Münih ve Gençlerbirliği maçlarında forma giymeyecek. 

SON DAKİKA - Beşiktaşta Pepe depremi 1 ay yok

 

Cenk Tosun Premier Lig'de ilk golüyle tanıştı! (ÖZET)

Cenk Tosun'un golü Everton'a yetmedi! (ÖZET)Premier Lig'de 29. hafta maçında Everton deplasmanda Burnley'e 2-1 mağlup oldu. Maçta Everton'ın tek golünü milli futbolcu Cenk Tosun kaydetti. Burnley bu sonuçla 2018 senesinin ilk galibiyetini almış oldu. Turf Moor Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Everton'ın golünü 20. dakikada Cenk Tosun atarken, Burnley'e galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Barnes ve 80. dakikada Chris Wood kaydetti. Everton forması giyen Ashley Williams 86. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Bu sonucun ardından Burnley puanını 40'a yükseltirken, Everton 34 puanda kaldı.
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