SON DAKİKA - Beşiktaş'ta Pepe depremi! 1 ay yok
Trabzonspor maçı öncesinde Beşiktaş'ta Pepe depremi yaşanıyor. Portekizli yıldızın sağ ayak baş parmağında kırık tespit edildi ve 3-4 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Son antrenmanda takım arkadaşıyla girdiği ikili mücadele sonrası idmanı yarıda bırakan Pepe'nin çekilen MR'ında sağ ayak parmağının kırıldığı anlaşıldı.
Trabzonspor maçı öncesinde yaşanan bu gelişmenin ardından Portekizli oyuncu, maç kadrosundan çıkarıldı. yıldız oyuncu, Bayern maçında da sahada yer alamayacak. Tedavisine başlanan Pepe'nin 3 ila 4 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Trabzonspor maçı kadrosundan çıkartılan Pepe'nin en az 3 hafta forma giyemeyeceği de açıklandı.
Kulüp Doktoru Sarper Çetinkaya bu oyuncunun tedavisine hemen başladıklarını duyurdu.
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA...
Beşiktaş yaptığı açıklamada; 'Fenerbahçe ile oynanan kupa müsabakasında Soldado'nun ayağına basması nedeniyle, parmağında kırık meydana gelen Pepe ile tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edilen Quaresma kadroda yer almadılar.' denildi.
KAÇIRACAĞI MAÇLAR...
Portekizli oyuncu, Trabzonspor, Bayern Münih ve Gençlerbirliği maçlarında forma giymeyecek.
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