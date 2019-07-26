Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Brezilyalı sağ bek Douglas, İstanbul'a geldi. Sambacı'nın Sivasspor ile olan sözleşmesi sona ermişti.
Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas Pereira dos Santos, İstanbul'a geldi.
Brezilyalı futbolcu, Türk Hava Yolları'nın TK16 sefer sayılı uçağıyla Brezilya'nın Sao Paulo kentinden İstanbul Havalimanı'na geldi. Saat 21.30'da havalimanına ayak basan Douglas'ı siyah beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.
Cumartesi günü sağlık kontrollerinden geçecek olan Brezilyalı yıldız, sonrasında Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılacak.
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