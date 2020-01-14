Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta flaş Oğuzhan Özyakup gelişmesi!
Beşiktaş’ta kiralık gönderilmesi konuşulan Oğuzhan Özyakup, takımdaki sakatlık problemleri nedeniyle Sivasspor mücadelesi öncesi kritik bir isim haline geldi.
Yeni Malatyaspor’a kiralık olarak gönderileceği konuşulan Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş’ın pazar günü Sivasspor’la oynayacağı karşılaşma öncesi kıymete bindi.
Adem Ljajic ve Jeremain Lens’in sakatlıkları sonrası Oğuzhan’ın, mecburen ilk 11’de olacağı gelen haberler arasında yer alıyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, Lens’in yerine Diaby’yi oynatması ve forvet arkasında da Sırp yıldızın yokluğunda bu sezon da beklentilerin altında kalan Oğuzhan’a şans vereceği bildirildi. (Fanatik)
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