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Futbol
Haber Giriş: 24.01.2020 - 16:12,Son Güncelleme:/

Son dakika | Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

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Son dakika | Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş Kulübü, sahasında oynadığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun aldığı karar şöyle:

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 22.01.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 22.01.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Son dakika | Beşiktaş PFDKya sevk edildi

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