Son dakika! Beşiktaş Holtby'yi İstanbul'a getirdi
Beşiktaş, son olarak Hamburg'da forma giyen Alman futbolcu Lewis Holtby'yi İstanbul'a getirdi.
Alman orta saha futbolcusu Lewis Holtby, Beşiktaş ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.
Geçtiğimiz sezonu Hamburg'da tamamlayan Holtby'nin sözleşmesi sona ermiş ve boşa çıkmıştı. 28 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu, havaalanından tesislere doğru hareket etti.
Geçtiğimiz sezon 31 resmi müsabakada forma giyen Holtby, 5 gol atarken 6 da asist yaptı.
Oyuncunun 1.8 milyon euro yıllık ücret ve imza parası istediği öğrenilirken transferin kısa sürede resmiyete dökülmesi bekleniyor.
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