Son dakika Beşiktaş haberleri | Sergen Yalçın'ın yardımcısından heyecanlandıran paylaşım

Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından siyah beyazlı yönetimin anlaşmaya vardığı ve resmi açıklamanın yapılmasının beklendiği Sergen Yalçın'ın yardımcısı olan, Beşiktaş'ın eski kalecisi Murat Şahin kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Şahin Beşiktaş formalı fotoğrafına yer verdiği paylaşımında #ogünbugündür başlığıyla birlikte kartal emojisi kullandı.

Murat Şahin'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.





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