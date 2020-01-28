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Futbol
Haber Giriş: 28.01.2020 - 13:53,Son Güncelleme:/

Son dakika Beşiktaş haberleri | Sergen Yalçın'ın yardımcısından heyecanlandıran paylaşım

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Son dakika Beşiktaş haberleri | Sergen Yalçın'ın yardımcısından heyecanlandıran paylaşım

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olması beklenen Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin'den siyah beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından siyah beyazlı yönetimin anlaşmaya vardığı ve resmi açıklamanın yapılmasının beklendiği Sergen Yalçın'ın yardımcısı olan, Beşiktaş'ın eski kalecisi Murat Şahin kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Şahin Beşiktaş formalı fotoğrafına yer verdiği paylaşımında #ogünbugündür başlığıyla birlikte kartal emojisi kullandı.

Murat Şahin'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Sergen Yalçının yardımcısından heyecanlandıran paylaşım

Son dakika Beşiktaş haberleri | Sergen Yalçının yardımcısından heyecanlandıran paylaşım

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