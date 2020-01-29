Son Dakika Beşiktaş Haberleri | Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ta!

Abdullah Avcı ile yollarını Beşiktaş, 47 yaşındaki teknik direktör Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Ali Rıza Sergen Yalçın'a çalışmalarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, KAP açıklamasından birkaç saat önce ise Sergen Yalçın ile sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirmişti.

VODAFONE PARK'TA AÇIK İMZA TÖRENİ

Beşiktaş, yarın saat 19.03'te Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta imza töreni düzenleyecek. Törene taraftarlar da bilet almadan katılabilecek.

İLK İDMANINA ÇIKTI

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne ilk antrenmanına çıktı.

Saat 9 sularında Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Sergen Yalçın, çalışma öncesinde A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ ile bir araya geldi.

Beşiktaş'ın antrenmanı planlanandan bir saat sonra gerçekleşti. Antrenmanda Sergen Yalçın'ın yardımcıları da yer aldı.

FOTOĞRAF SIZMAMASI İÇİN ÖZEL ÖNLEM

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki ilk idmanından fotoğraf sızmaması için futbolcuların şoförleri, tesise alınmadı. Araçlar, tesis dışında park edildi.

14 YIL SONRA BEŞİKTAŞ İLE BULUŞTU

Sergen Yalçın, altyapısından yetiştiği ve 10 sezon başarıdan başarıya koştuğu Beşiktaş’a 14 yıl sonra teknik direktör olarak geri döndü.

Beşiktaş altyapısından yetişen Sergen Yalçın, profesyonel kariyerine 1991 yılında siyah-beyazlı kulüpte başladı. 1991-1997 döneminde aralıksız 6 yıl Beşiktaş forması giyen Sergen, daha sonra sürpriz bir şekilde İstanbulspor’un yolunu tuttu. Siirt Jetpaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor formaları giydikten sonra 2002 yılında Beşiktaş'a geri döndü. Sergen Yalçın, 2002 - 2006 yılları arasında 4 yıl boyunca daha siyah-beyazlı takımda top koşturdu.

10 KUPA KAZANDI

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta geçirdiği 10 yılda 7 kupa kazanma başarısı gösterdi. Futbolculuk döneminin en parlak yıllarını Beşiktaş'ta geçiren Sergen, Kara Kartal ile 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazandı. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın 100. yılında yaşadığı şampiyonlukta da önemli pay sahibiydi.





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