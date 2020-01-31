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Futbol
Haber Giriş: 31.01.2020 - 08:06,Son Güncelleme:/

Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'ta Hasic'in lisansı çıkarılıyor

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Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'ta Hasic'in lisansı çıkarılıyor

Beşiktaş'ta Boşnak futbolcu Ajdin Hasic ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

İsmail ER - Beşiktaş'ta imza parası nedeniyle geleceği belirsiz olan Boşnak futbolcu Ajdin Hasic’te mutlu sona ulaşıldı.

Siyah beyazlı kulüp, Ajdin Hasic’le bugün yeni sözleşme imzalayacak.

Hasic imza sebebiyle U19 Takımı’nın dünkü antrenmanında yer almadı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaşta Hasicin lisansı çıkarılıyor

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