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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.11.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması! Talisca...

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaptığı açıklamada ocak ayı transferine dair bilgiler verdi.

Çebi, "Kartal Yuvası ciroları neredeyse 2'ye 3'e katlanmış durumda. Taraftarlar var olsunlar, Beşiktaş'a destek versinler. Kulübün durumu ortada, her kulüp gibi. Yapacağımız transferleri şov amaçlı yaparsanız, bunu katkısı olmaz. Biz, bonservisi olmayan, geleceğe ışık tutabilecek futbolcuları seçerek yürümek istiyoruz. Belki taraftar üzülebilir ama ben dürüst ve şaffaf olacağım. Amacımız ilerki Beşiktaş'ı çok daha güçlü hale getirmek. Bu dönemde de şampiyonluk için sabah futbolcularımızla konuştuk. Şampiyonluk sözü aldık" diye konuştu.

"TALISCA BÜTÇEMİZE UYGUN GELİRSE OLUR"

Gündemdeki transfer söylentilerine de değinen Çebi, "Bu saate kadar gündemimize Talisca, Cenk Tosun ve Aboubakar gelmedi. Gelirse zaten kendileri buraya gelmiş olacaklar. Yani biz gelmeyecek kimsenin gündeme kalmasını Beşiktaş adına doğru bulmuyoruz. Gelirse zaten siz bileceksiniz. Gelmemişse, zaten gelmemiştir. Böyle bir şey şu anda bizim gündemimizde yok. Taraftarın isteği ve arzusu olarak algılattırılıyor ama gerçekler ve durum aynı değil. Tabii ki Talisca bizim bütçemize uygun gelirse, niye gelmesin. Çok iyi bir futbolcu. Sevdiğimiz bir futbolcu. Aboubakar da öyle. Geçmişte beraber mücadele eden futbolcular bunlar. Bunlar bir şekilde bizim bütçemize uygun düşerlerse varlar, düşmezse yoklar. Şov yok, popülizm yok." ifadelerini kullandı.

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