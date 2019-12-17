MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Bernard Mensah'ın dönüş tarihi belli oldu
GeriFutbol Son Dakika | Bernard Mensah'ın dönüş tarihi belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
17.12.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Son Dakika | Bernard Mensah'ın dönüş tarihi belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Bernard Mensah'ın dönüş tarihi belli oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor’da Bernard Mensah 2 hafta oynayamayacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor’da Bernard Mensah da sakatlar kervanına katıldı. Gaziantep FK maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Mensah’ın çekilen MR’i sonrası kasığından zorlama tespit edildi. Tedavisine başlanan Mensah’ın Medipol Başakşehir ve Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Ayağının üzerine basarken bile acı hisseden Mensah'ın sol üst adalesinde kasıkta zorlama olduğu tespit edildi. Ligin ilk yarısını kapatan Bernard Mensah’ın devre arası kampına yetiştirileceği öğrenildi.

Öte yandan Alpay Çelebi, Levent Gülen, Nurettin Korkmaz, Pedro Henrique de, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek. 

LA LİGA'DA HAFTANIN EN KLAS HAREKETLERİ;

Son Dakika | Bernard Mensahın dönüş tarihi belli oldu

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle