Son Dakika | Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen'i transfer ettiğini açıkladı
Aytemiz Alanyaspor, son olarak bir resmi maça üç yıl önce çıkan kaleci Cenk Gönen'i transfer ettiğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen'i transfer ettiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Cenk Gönen Aytemiz Alanyasporumuzda 💪 Hoş geldin @GonenCenk" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş'ın yanı sıra Göztepe, Denizli, Altay ve Galatasaray formaları da giyen Cenk, son olarak İspanya'da Malaga'da oynadı. Cenk Gönen, son resmi maçına ise yaklaşık 3 yıl önce çıktı.
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