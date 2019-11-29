SON DAKİKA | Arsenal'de teknik direktör Unai Emery ile yollar ayrıldı
Üst üste 7 maçtır galip gelemeyen Arsenal'de teknik direktör Unai Emery ile yollar ayrıldı.
İngiliz ekibi son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde dün gece sahasında Eintracht Frankfurt'a 2-1 mağlup olmuştu.
İngiliz kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Unai Emery ve teknik ekibinin görevine son verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Arsenal, İspanyol menajerin yerine geçici olarak sezon başında U23 takımının başına getirilen Freddie Ljungberg'in görev yapacağını açıkladı.
İspanyol teknik adam, Arsenal ile 78 maçta 1,85'lik puan ortalaması yakalarken, son 7 maçta galibiyet alamamıştı.
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