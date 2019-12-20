Son Dakika | Arsenal'de Mikel Arteta resmen açıklandı
Arsenal'de teknik direktörlük görevine Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan Mikel Arteta getirildi.
Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de teknik direktörlük görevine Mikel Arteta getirildi.
Arteta yaptığı açıklamada, "Her şeyin bir gecede olmayacağını bilecek kadar gerçekçiyim ancak kadroda çok fazla yetenekli ve akademiden gelen çok sayıda genç oyuncu var. Bu benim için büyük bir onur, Arsenal dünyanın en büyük kulüplerinden biri..." ifadelerini kullandı.
İşte Arsenal'in paylaşımı;
Welcome back, Mikel! 👋— Arsenal (@Arsenal) December 20, 2019
Head coach of The Arsenal 👔 pic.twitter.com/lhsAfQ7cfq
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