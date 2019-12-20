Son Dakika | Arsenal'de Mikel Arteta resmen açıklandı

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de teknik direktörlük görevine Mikel Arteta getirildi.

Arteta yaptığı açıklamada, "Her şeyin bir gecede olmayacağını bilecek kadar gerçekçiyim ancak kadroda çok fazla yetenekli ve akademiden gelen çok sayıda genç oyuncu var. Bu benim için büyük bir onur, Arsenal dünyanın en büyük kulüplerinden biri..." ifadelerini kullandı.

İşte Arsenal'in paylaşımı;

Welcome back, Mikel! 👋



Head coach of The Arsenal 👔 pic.twitter.com/lhsAfQ7cfq — Arsenal (@Arsenal) December 20, 2019

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