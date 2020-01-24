Haber Giriş: 24.01.2020 - 15:17,
Son dakika | Antalyaspor, Ersan Adem Gülüm transferini açıkladı
Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ersan Adem Gülüm ile anlaştıklarını duyurdu.
Adis Jahovic'in imza töreninde konuşan Aytaç Altay, son olarak Avustralya ekibi Western United forması giyen 32 yaşındaki savunma oyuncusu Ersan Adem Gülüm ile 1,5 yıllığına anlaştıklarını açıkladı.
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